Sparta 09 beteiligt sich an Müllsammelaktion

Nordhorn Die Corona-Pandemie sorgt für einen Stillstand des Spielbetriebes bei den Fußballerndes Nordhorner Sportvereins Sparta 09. Aufgrund des damit verbunden Kontaktverbots können die Spieler sich maximal per Videokonferenz austauschen, an ein gemeinsames Training ist nicht zu denken. Da kommt die Challenge „Müll statt Punkte sammeln“ wie gerufen. Nominiert durch die Jugendabteilung des SV Wietmarschen hatten die Spartaner fünf Tage Zeit, aktiv zu werden, ansonsten drohte eine Getränkelieferung an den SV Wietmarschen. 20 Mitglieder von den Kindern bis zu den Erwachsenen beteiligten sich an der Challenge. Gesammelt wurde bis auf eine Ausnahme rund um den „Sandhook“ überwiegend im Stadtteil Bookholt, unter anderem am Kanal, am Schützenplatz und am Spartaplatz. Die fleißigen Helfer kombinierten den Spaziergang am Wochenende mit der Müllsammelaktion und blicken auf eine erfolgreiche Challenge zurück. „Eine sinnvolle Aktion, die unserer Umwelt zugutekommt und relativ einfach umzusetzen war“, so Oliver Voet, Trainer der ersten Mannschaft. Die Spartaner haben mit der HSG, dem VfL Weiße Elf und dem Jugendleistungszentrum Vorwärts drei weitere Vereine nominiert, sodass in Nordhorn weiter „Müll statt Punkte“ gesammelt werden kann.