Empfehlung - Sparkassenstiftung unterstützt Nordhorner Chor „La Lega“

Nordhorn. Mit 2500 Euro unterstützt die Sparkassenstiftung das anstehende Konzert der Chorgruppe „La Lega“ am 21. Oktober in der Alten Weberei. Stiftungsratsmitglied Hans-Jürgen Grobelny hat den Scheck am Donnerstag übergeben an den stellvertretenden Vorsitzenden des Chors, Wilfried Scholten sowie den Vorsitzenden Herbert Bühner. Die Reflexion von Alltag und Lebensumständen – gesellschaftskritisch und humorvoll, dafür steht die Chorgruppe laut Grobelny. Unter dem Motto „La Lega tischt auf“ nimmt sich der Chor in Zusammenarbeit mit dem Weltladen Nordhorn in diesem Jahr das Thema Nahrungsmittelverschwendung und industrielle Tierhaltung vor. Dabei werden Lieder angestimmt, unter anderem Udo Jürgens‘ „Aber bitte mit Sahne“, „Die Ballade von den Säckeschmeißern“, komponiert von Hanns Eisler, sowie das Lied „Rinderwahn“ von Max Raabe. „Das Programm ist nicht tierisch ernst. Wir wollen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auftreten“, sagt der Vorsitzende des Chors, Herbert Bühner. Seit einem Jahr arbeitet der Chor an dem Programm. Seit 1999 hat die Sparkassenstiftung den Chor insgesamt acht Mal unterstützt mit inzwischen insgesamt 23.000 Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/sparkassenstiftung-unterstuetzt-nordhorner-chor-la-lega-202468.html