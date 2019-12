Sparkasse spendet für Kinderklinik und Hospizhilfe

Nordhorn Traditionell zählt das Ende von besonderen Aktivitäten zum Höhepunkt der Ereignisse. Dass der Schlusspunkt des Jubiläumsjahres der Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn so positiv ausfällt, konnten selbst die Verantwortlichen nicht erahnen. Die Sparkasse verzichtete auf Geschenke zum Jubiläum und bat stattdessen um Spenden für Projekte des Fördervereins der Kinderklinik Nordhorn und der Hospizhilfe Grafschaft Bentheim. Nach Aufrundung der Spendensumme durch die Sparkasse konnten 16.000 Euro an die beiden Vereine übergeben werden. „Mit dieser Resonanz hätten wir nicht gerechnet. Wir freuen uns über die zum Teil sehr großzügigen Spenden, die wir den beiden Institutionen gerne weiterleiten“, erklärte Hubert Winter, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Nordhorn. Sein Vorstandskollege Norbert Jörgens fügte hinzu: „Es ist kurz vor Weihnachten ein toller Abschluss unseres Jubiläumsjahres.“

Die Freude war den Vertretern der Kinderklinik und Hospizhilfe förmlich ins Gesicht geschrieben. „Das ist großartig“, meinte Holger Vos, stellvertretender Vorsitzender der Hospizhilfe. Gemeinsam mit Geschäftsführerin Heike Paul berichtete Vos über das Projekt „Hospiz macht Schule“, das sich an Kinder der dritten und vierten Klasse Grafschafter Grundschulen richtet. Mehrere Ehrenamtliche der Hospizhilfe gehen für fünf Tage gemeinsam als Team in eine Schulklasse. Ziel ist es, so Paul und Vos, Kinder mit dem Thema „Tod und Sterben“ nicht alleine zu lassen.

Dass das Geld auch beim Förderverein der Kinderklinik Nordhorn unter anderem für das Projekt „Klinik-Clown“ gut angelegt ist, stellten der Vorsitzende Gerrit Knoop und Kassenwart Manfred Bonte heraus. „Der ‚Klinik-Clown‘ besucht regelmäßig die Kinderstation und zaubert den kleinen Patienten regelrecht ein Lächeln ins Gesicht“, so Knoop.