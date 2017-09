Sparkasse spendet 3000 Euro für Nordhorner Meile

alx Nordhorn. Mit dem Betrag soll die Organisation der Nordhorner Meile unterstützt werden. Bereits zum 31. Mal organisiert der LCN das sportliche Großereignis in der Kreisstadt. Die Kreissparkasse möchte mit der Spende die Schülerläufe fördern. „Uns liegt es am Herzen, die Jugendarbeit zu fördern“, so Backers. „Die Meile hebt sich durch die vielen Teilnehmer von anderen Veranstaltungen ab.“

Insgesamt rechnet Ludger Fortmann am morgigen Sonnabend mit ungefähr 2000 Läufern. Alle für die Jugendläufe haben sich fast 1200 Jungen und Mädchen angemeldet. „Die Schülerläufe eins bis drei sind komplett ausgebucht“, berichtet der LCN-Vorsitzende. Kosten fallen für den Veranstalter vor allem für die Technik an. „Am Sonnabend wird die Innenstadt wohl wieder voll sein“, sagt Ludger Fortmann, „doch mit unseren Sponsoren und Helfern werden wir auch diesmal wieder eine gute Arbeit leisten.“ Die „Meile“ beginnt um 14 Uhr.