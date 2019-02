Empfehlung - Spannung auf der KTS-Bühne: Einem Serienkiller auf der Spur

Nordhorn In „Sieben minus eins“, aufgeführt durch das „Westfälische Landestheater“, müssen das Ermittler-Duo Sam Berger und Molly Bloom tief in die Vergangenheit eintauchen, um das Rätsel um sieben verschwundene Mädchen zu lösen. Der Einsatz scheint zunächst vergeblich – bis jemand den Keller entdeckt. Eine Luke führt in die Finsternis. Keine Selbstschussanlage, keine Treppe, Staub, Stille. Sam Berger steigt vorsichtig hinab. Unten empfangen ihn enge Wände, niedrige, nur angelehnte Türen, immer mehr Gänge, die sich verzweigen in alle möglichen Richtungen, ein feuchtkaltes Labyrinth...(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/spannung-auf-der-kts-buehne-einem-serienkiller-auf-der-spur-281159.html