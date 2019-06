Empfehlung - Spannende Novelle von Mathias Meyer-Langenhoff

Nordhorn Der Titel suggeriert eine romantische Liebesreise in den Süden. Es wird aber rasch klar, dass diese Assoziation irreführend ist. Zwar spielt die Liebe – in doppeltem Sinne – eine entscheidende Rolle, die Liebe zu einer Frau und die Liebe zum Beruf, aber beides scheitert und spiegelt im Scheitern das naturbedingte Versagen von Menschen und ihr gesellschaftlich-idealistisches Scheitern wider. Mögliche Empfindungen wie Trübsal, Melancholie oder gar Tragik kommen allerdings nicht auf. Die sich überlagernden Erzählstränge aus der Vergangenheit der Friedensbewegung und der Gegenwart einer Entführung, die allmählich geschickt zusammengeführt werden, enthalten so viele Spannungs- und Überraschungsmomente, dass ein Mitleiden des Lesers nicht aufkommen kann; zumal der Plot und die historische Einordnung den Vorrang vor der Differenzierung der individuellen Psyche (Motivation) haben. Der Leser liest gespannt und interessiert und erinnert sich, wenn er alt genug ist, der explosiven Zeit der beginnenden 1980er-Jahre, als das bunte Chaos der diversen K-Gruppen die studentische Szene beherrschte und die Friedensbewegung in ihrem Aufstand gegen den Nato-Doppelbeschluss (Aufstellung der Cruise Missiles und Pershing-2-Raketen) im Bonner Hofgarten eine halbe Million Demonstranten mobilisierte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/spannende-novelle-von-mathias-meyer-langenhoff-303140.html