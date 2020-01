Empfehlung - Spannende Fälle im ersten Reparatur-Café

Nordhorn Am Sonnabend fand zum ersten Mal das Reparatur-Café in Nordhorn statt. Ab 10 Uhr morgens begrüßten Mathias Meyer-Langenhoff, Mitinitiator des Projekts, und das Team von ehrenamtlichen Reparateuren die Besucher. Diese kamen zahlreich und nutzen die Chance, neuere Kleingeräte und Kleidungsstücke und auch das ein oder andere alte Elektronikschätzchen gegen eine freiwillige Spende reparieren zu lassen. „Es geht uns vor allem darum, kleine Reparaturen an Gegenständen zu ermöglichen, die ansonsten auf dem Müll landen würden“, erklärt Meyer-Langenhoff. Die Fachleute vom Reparatur-Café zeigen an diesem Vormittag, dass Reparaturen mit dem nötigen Know-how und dem richtigen Werkzeug in vielen Fällen möglich und sinnvoll sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/spannende-faelle-im-ersten-reparatur-cafe-339480.html