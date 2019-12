/ Lesedauer: ca. 2min Spannende Auslandserfahrung für Auszubildende

Viele Auszubildende aus der Grafschaft zieht es in die Länder Europas, um dort Einblicke in die Arbeitzu gewinnen. Die Kaufmännischen Berufsbildenden Schulen (KBS) in Nordhorn beteiligen sich seit zehn Jahren an den Mobilitätsprojekten der EU.