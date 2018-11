Empfehlung - Sozialdienst katholischer Männer besteht seit 65 Jahren

Nordhorn Der Sozialdienst katholischer Männer (SKM) im Landkreis hat gleich doppelten Grund zu feiern. 1953 wurde der Verein gegründet und kann somit auf eine 65-jährige Geschichte zurückblicken. Zudem ist er seit 30 Jahren als eingetragener Verein registriert. Am Freitag, 16. November, wird es aus diesen Anlässen ein Fest im Café Nino in Nordhorn geben, bei dem auch langjährige Mitglieder geehrt werden sollen. Unter anderem werden fünf Mitglieder geehrt, die sich seit 30 Jahren in der rechtlichen Betreuung engagieren. Die rechtliche Betreuung von Menschen, die zum Beispiel aufgrund von psychischen Erkrankungen, Drogensucht oder Pflegebedürftigkeit nicht in der Lage sind, sich um ihre Angelegenheiten zu kümmern, ist ein Hauptaufgabenfeld des SKM, der Teil des deutschen Caritasverbandes ist. Mehr als 120 Vereine sind im Bundesverband zusammengeschlossen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/sozialdienst-katholischer-maenner-besteht-seit-65-jahren-266288.html