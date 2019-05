Sozialausschuss empfiehlt Kita- und Krippenbau in Nordhorn

Der Ausschuss für Soziales, Jugend und Integration hat für den Bau einer Kinderkrippe an der Drosselstraße sowie einer Kindertagesstätte an der Von-Behring-Straße gestimmt. Eine neue Krippe in Brandlecht soll am 1. September eröffnet werden können.