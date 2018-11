Empfehlung - Soul-Disco-Party in der Alten Weberei erlebt vierte Auflage

Nordhorn Bis weit nach Mitternacht verführten unvergessene Soul-, Funk- und Discoklänge der 1970er- und 1980er-Jahre die rund 200 Liebhaber der Black-Music zum Tanz. Ihren ersten Höhepunkt erlebte die Soulparty, als DJ Werner Straukamp einen Ausflug in den Discosound der späten 70er-Jahre unternahm. Das „Le Freak“ der „Chic“, „Born To Be Alive“ von Patrick Hernandez, „Just An Illusion“ der „Imagination“ oder das sprichwörtliche „Last Night The DJ Saved My Life“ der Disco-Formation „Indeep“ lösten einen wahrhaften Run auf die Tanzfläche aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/soul-disco-party-in-der-alten-weberei-erlebt-vierte-auflage-263418.html