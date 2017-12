Empfehlung - „SOS Weihnachtsmänner“ beschenken bedürftige Kinder

nom Nordhorn. Seit Dienstag sind in Nordhorn und der Grafschaft die „SOS Weihnachtsmänner“ unterwegs, um notbedürftigen Kindern aus der Region das Weihnachtsfest zu retten. Hinter dieser Gruppe verbirgt sich eine Tausch- und Beratungsbörse im Internet. Die in Nordhorn lebende Nicole Kamp hat diese Gruppe im sozialen Netzwerk „Facebook“ gegründet. Damit reiht sie sich ein in eine Vielzahl von Grafschaftern, die zur Advents- und Weihnachtszeit schwächeren Mitgliedern der Gesellschaft helfen wollen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/sos-weihnachtsmaenner-beschenken-beduerftige-kinder-219113.html