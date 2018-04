Empfehlung - „Sofortprogramm“ für Kita-Plätze allein reicht nicht

Nordhorn. Am Ende gab es großes Lob für den disziplinierten und konstruktiven Auftritt von mehr als 70 Eltern, Großeltern und Kindern in der Nordhorner Ratssitzung, aber bei der Elterninitiative „Kita light“ auch manche Enttäuschung. „Kurzfristig“, so versprach die Verwaltung, wolle man weitere Plätze schaffen. Eine Art „Feuerwehrplan“ sieht verschiedene Maßnahmen vor, darunter auch Übergangslösungen. Aber den Eltern dauert auch dieses „Kurzfristig“ zu lange. Und manchem Politiker auch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/sofortprogramm-fuer-kita-plaetze-allein-reicht-nicht-233234.html