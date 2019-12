Empfehlung - „Söhne Hamburgs“ verwöhnen Ohren und Lachmuskeln in Nordhorn

Nordhorn In der Alten Weberei bimmelten vor dem fest die Weihnachtsglöckchen. Es erklang die Melodie „Kommet ihr Hirten“. Kein Auftakt zu einem Krippenspiel, sondern zu einer Weihnachtsfeier dreier sonorer Herren, die als „Söhne Hamburgs“ in der Adventszeit durch den Norden tourten und in einer ganz eigenen schrägen Art auf die Festtage einstimmten. Ihr augenzwinkerndes Versprechen zum Beginn einer Weihnachtsfeier der eher lustigen Art: „Fürchtet Euch nicht.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/soehne-hamburgs-verwoehnen-ohren-und-lachmuskeln-in-nordhorn-336559.html