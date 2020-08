So funktioniert Kommunikation gewaltfrei

Nordhorn Die Sprachschmiede im Kloster Frenswegen startet wieder: Sie verfolgt das Ziel, ehrliche und wertschätzende Kommunikation gelingen zu lassen. Wie kann ich mich klar ausdrücken und meinem Gegenüber respektvoll zuhören, ohne dass es zu Frust, Vorwürfen oder Konflikten kommt? Was sind weiterführende Worte für Wünsche und Bedürfnisse, die zu mehr Verstehen und Verstandenwerden führen und damit zu mehr Zufriedenheit und Lebensglück? Wie lässt sich Kritik produktiv in Sprache fassen?

Peggy Mihan von der Herrnhuter Brüdergemeine Neugnadenfeld und Stephanie van de Loo vom Kloster Frenswegen bieten in der Sprachschmiede ein Forum, um Ansätze von bedürfnisorientierter, gewaltfreier Kommunikation kennenzulernen und im Blick auf unterschiedliche Alltagssituationen auszuprobieren. Lust auf Erfahrungsaustausch und Experimentierfreude an den eigenen Sprach- und Hörgewohnheiten sind gewünscht. Das erste Treffen findet am Mittwoch, 26. August, von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Kloster statt. Selbstverständlich wird das Hygienekonzept des Klosters beachtet. Eine Anmeldung muss bis zum Vortag per E-Mail an (van-de-loo@kloster-frenswegen.de) erfolgen. Die Teilnahme kostet drei Euro. Die Veranstaltungsreihe ist offen konzipiert, sodass ein späterer Einstieg möglich ist, zum Beispiel bei den Folgetreffen am 16. September oder 4. November.