Empfehlung - Skulptur in Nordhorn macht Makoto Fujiwara unvergessen

Nordhorn So unspektakulär wie die Landschaft sind die mächtigen Steinblöcke, die sich als künstlerisch gesetzte Elemente harmonisch in die Natur einfügen und mit daraus erwachsener ästhetischer Kraft selbstbewusst für sich in Anspruch nehmen, Kunst zu sein. Der japanische Bildhauer Makoto Fujiwara hatte im Sommer 1988 am Ufer der Vechtelandschaft, in der man nach seinen Worten lernt, stille zu sein, sein mächtiges Skulpturen-Ensemble „Tisch – Nord/Süd“ als Beitrag zum 3. Bildhauersymposium Bentheimer Sandstein gestaltet. 50 Jahre alt war der 1938 im japanischen Gifu geborene Steinbildhauer in jenem Grafschafter Sommer – am 3. Juni ist der Künstler im Alter von 81 Jahren im norwegischen Larvik gestorben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/skulptur-in-nordhorn-macht-makoto-fujiwara-unvergessen-312282.html