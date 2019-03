Empfehlung - SKM zieht Bilanz: Vorsitzender war 43.600 Stunden im Einsatz

Nordhorn Der Generalsekretär des SKM-Bundesverbandes, Stephan Buttgereit, verlieh Reiners im Rahmen der Jahreshauptversammlung in der Geschäftsstelle an der Mittelstraße für seine Verdienste mit dem goldenen Ehrenzeichen die höchste Auszeichnung, die der SKM-Bundesverband vergibt. Er stellte Reiners als SKM-Urgestein dar, der sich in vielen Positionen erfolgreich eingebracht habe, und dies nicht nur auf Ortsebene: „Sie haben die Geschicke des SKM in der Grafschaft Bentheim mitgeprägt. Dies ist ein herausragendes Beispiel für ehrenamtliches und bürgerliches Engagement. Das, was sie im Großen und Kleinen alltäglich mit Sach- und Fachverstand gemacht haben, verdient höchste Anerkennung.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/skm-zieht-bilanz-vorsitzender-war-43600-stunden-im-einsatz-287815.html