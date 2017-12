„Singuine“: Nachwuchsengel verzaubern im KTS

gn Nordhorn. „Und dann musste ich doch tatsächlich in die Schule gehen!?...“ Empört dreht sich der kleine Nachwuchsengel zu seinem Engelsbrüderchen. Was die beiden außerdem noch bei ihrem Ausflug auf Erden an Überraschungen erlebt haben, damit erheiterten sie am vergangenen Wochenende beim Weihnachtskonzert der „Singuine“ ihr Publikum.

Neben der humorvollen Geschichte über die irdischen Abenteuer der Engelskinder begeisterten die „Singuine“, die mit rund 100 Kindern besetzten Grundschul-Chöre der Nordhorner Musikschule, mit einer bunten Mischung aus traditionellen und modernen, bekannten und unbekannten Weihnachtsstücken, die sie unter Leitung von Olga Stikel und Chananja Schulz einstudiert hatten. So erklangen „Jingle Bells“ und „Ich wünsche mir zum Heiligen Christ“ ebenso wie „Singen wir im Schein der Kerzen“ und viele weitere Lieder, die das Publikum in Vorweihnachtsstimmung versetzten. Vor zweimal fast ausverkauften Reihen im KTS zeigten die „Singuine“ bei ihrem traditionellen Weihnachtskonzert auch, was Kinder in anderen Ländern zur Adventszeit singen und besuchten musikalisch unter anderem Spanien, Italien oder auch Tschechien.

Mit viel Witz, Spielfreude und, na klar, Engelsflügen inklusive Heiligenschein führten Melina und Mick Hentrup durch das abwechslungsreiche Programm. Unterstützt wurden die beiden Engelchen von Weihnachtswichteln aus dem Chor, die mal stimmungsvolle, mal humorige Gedichte von Ringelnatz, Storm, Rilke, Heine und Goethe vortrugen.

Mit zwei Gaststücken unterstützte der Jugendchor die „Singuine“ mit den außergewöhnlichen Interpretationen des inzwischen zum Weihnachtsklassiker mutierten „An Angel“ von der „Kelly Familiy“ und dem kuscheligen Liebessong „Somethin‘ Stupid“ von Carson Parks.

Die mit roten Mützen weihnachtlich ausstaffierten Kinder der Grundschulen aus Nordhorn und Wietmarschen beeindruckten durch ihr stimmliches Können und vor allem durch die sichtbare Freude am gemeinsamen Singen auf der Bühne im festlich geschmückten KTS. Ebenso begeistert zeigte sich das Publikum vom Können des Chors der Vechtetal-Schule mit Gaby Hennig-Kloep. Begleitet wurden die „Singuine“ von John Feukkink (Klavier), Hilmar Sundermann (Violine), Jerima Feilmeier (E-Bass) und Joris Hupe (Percussion).

„Wir lieben das Singen und haben Spaß im Chor“, berichteten die Kinder in einem selbst verfassten Gedicht. Genau diese Freude lies den Funken zum Publikum vom ersten Moment an überspringen und sorgte dafür, dass die Zuschauer sich nicht nur mit Beifall großzügig zeigten: Bei der Spendensammlung zum 50-jährigen Bestehen des Kinderhilfswerks terre des hommes Deutschland konnten die „Singuine“ rund 1300 Euro einnehmen.