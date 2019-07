Empfehlung - Singender Hausmeister plant neues Projekt für guten Zweck

Nordhorn Geboren wurde Klaus Prawitz in Berlin, aufgewachsen ist er im hessischen Giebringhausen, heute wohnt und arbeitet er als Hausmeister in Nordhorn. „Der Liebe wegen bin ich hierhergekommen,“ erzählt Prawitz in seinem Garten. Dann wird er sehr traurig, denn seine große Liebe ist vor drei Jahren gestorben. Ulla, so hieß sie, hatte lange gegen den Krebs gekämpft, aber, wie viele andere Menschen, dann doch verloren. Kennengelernt hatten die beiden sich 2007, geheiratet haben sie dann 2010. „Ich bin immer noch dabei, wieder ins Leben zurückzufinden, so ganz ist mir das noch nicht gelungen.“ Ein Weg für ihn ist das Singen. Das hat Prawitz schon immer gerne gemacht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/singender-hausmeister-plant-neues-projekt-fuer-guten-zweck-310488.html