Empfehlung - „Sinfonic Rock Night“ feiert in Nordhorn 20. Geburtstag

NORDHORN In einer Atmosphäre hochgestemmter Erwartung sitzen die 600 Zuschauer im großen Saal der Alten Weberei, als pünktlich um 19.30 Uhr das „Sinfonic Rock Ensemble“ unter dem Geburtstagsmotto „Celebration“ die ersten Töne anstimmt. Was das Publikum dann zu Gehör bekommt, ist ein Klassiker, der bei Konzerten häufig als voluminöse Abschlusshymne gespielt wird: John Miles‘ „Music“ bildet Abend den Auftakt zum runden Geburtstag der traditionsreichen Musikveranstaltung – und so gibt es gleich zu Beginn frenetischen Applaus für Orchester, Band, Chor und Solisten. Dirigiert wird die „Sinfonic Rock Night“ 2018 von Ivo Weijmans und Gertjan Lenderink.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/sinfonic-rock-night-feiert-in-nordhorn-20-geburtstag-267846.html