Empfehlung - Sinfonic Rock Night: Ensemble fiebert Auftritten entgegen

Nordhorn Die Sinfonic Rock Night hat auch im 20. Jahr nicht an Stahlkraft verloren. Im Gegenteil: Erneut waren alle Eintrittskarten für die insgesamt vier Konzerte in kurzer Zeit komplett vergriffen (die GN berichteten). Somit werden insgesamt 2400 Besucher in den Genuss des von den Musikschul-Machern gestalteten Programms kommen. Und damit alles klappt, feilen Chefdirigent Ivo Weijmans und sein Kollege Gertjan Lenderink derzeit in der „Scheune“ des Jugendzentrums am Auftritt des Ensembles.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/sinfonic-rock-night-ensemble-fiebert-auftritten-entgegen-267261.html