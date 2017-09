Empfehlung - Sieben Monate nach Brand hofft Nordhorner Paar auf Neubeginn

Nordhorn. Wolfgang und Gerlinde te Gempt, ein Ehepaar, 53 und 54 Jahre alt, haben vier Kinder groß gezogen. Als das erste Haus in Klausheide leerer und leerer wurde, beschlossen die Nordhorner, noch einmal neu anzufangen. In Stadtflur kauften sie ein schmuckes, kleineres Haus und richteten alles Stück für Stück im Lauf von zwei Jahren nach ihren Wünschen her. Im Erdgeschoss wurde kernsaniert und nach dem eigenen Bedarf umgebaut. Für den jüngsten Sohn Niklas war noch Platz im Dachgeschoss. Zu Beginn dieses Jahres zog er ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/sieben-monate-nach-brand-hofft-nordhorner-paar-auf-neubeginn-206775.html