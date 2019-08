Sieben Leichtverletzte nach Unfall in Nordhorn

Nordhorn Bei einem Auffahrunfall sind am Donnerstagmorgen sieben Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall auf der Lingener Straße. „Gegen 7.45 Uhr war eine 23-jährige Frau aus der Gemeinde Wietmarschen mit ihrem VW Golf in Richtung Nordhorn unterwegs. In Höhe der Birkenstraße übersah sie, dass der 65-jährige Fahrer eines Ford Transit sein Fahrzeug abbremste, um nach links in die Birkenstraße abzubiegen. Sie fuhr auf“, beschreibt die Polizei den Unfallhergang.

Alle sechs Insassen des Fords sowie die Golffahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.