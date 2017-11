Shoppen im Mondschein in Nordhorn

gn Nordhorn. Auch in diesem Jahr organisiert der VVV-Stadt- und Citymarketing mit den Innenstadtkaufleuten das „Moonlight Shopping“ am ersten Sonnabend im November. Dann verwandelt sich die Innenstadt ab 18 Uhr in eine illuminierte Shoppingmeile, die durch Feuerkünstler, Flammschalen und Lichterballons erstrahlt.

Besucher haben an diesem Abend die Möglichkeit, bis 22 Uhr in den Innenstadtgeschäften einzukaufen und die Lichter auf sich wirken zu lassen. Während der Veranstaltung wandern Feuerkünstler durch die Straßen der Vechteinsel und zeigen an verschiedenen Stellen kunstvolle Darbietungen. Auch in diesem Jahr eröffnet das „Moonlight Shopping“ die Punschfahrtsaison mit beleuchteten Vechtebooten.

Ab 18.30 Uhr findet auf dem Vechte-Arkaden-Vorplatz die Illuminationsshow „Flamba“ statt und nimmt ihre Zuschauer mit in die Welt der Lichter. Abschließender Höhepunkt der Veranstaltung ist die Wasser- und Lichtshow „Flames of Water“ um 22.30 Uhr, die am Schweinemarkt stattfindet und vom Reisebüro Berndt gesponsert wird. Hierbei werden die Elemente Feuer und Wasser mit musikalischer Untermalung verbunden und sorgen für einen Abschluss der Veranstaltung.

Der VVV und die Innenstadtkaufleute freuen sich auf viele Besucher und wünschen allen Beteiligten einen Shopping-Abend voller Mystik und Emotionen. Finanziell unterstützt wird der Abend durch die Sponsoren „Intersport Matenaar“, „Marktkauf Kutsche“ und den „Vechte-Arkaden“.

Nähere Informationen sind erhältlich beim VVV-Stadt- und Citymarketing unter Telefon 05921 80390 sowie auf der Internetseite www.vvv-nordhorn.de.