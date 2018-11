Shanty-Chor feiert in Nordhorn „Advent auf hoher See“

Der Shanty-Chor der Wasserstadt Nordhorn veranstaltet am 2. Advent am Sonntag, 9. Dezember, sein vorweihnachtliches Konzert. Unter dem Motto „Advent auf hoher See“ wird in der altreformierten Kirche an der Paul-Gerhardt-Straße 2 in Nordhorn musiziert.