Empfehlung - Semco-Gruppe weiter auf Wachstumskurs

Nordhorn Die Semco-Gruppe steigerte den Gesamtumsatz an ihren 18 Standorten im vergangenen Jahr auf 244,5 Millionen. Euro (+ 6,2 Prozent). Davon entfielen rund 38 Millionen Euro (15,5 Prozent) auf Exporte in 24 verschiedene Länder. Wie im Vorjahr produzierte das Unternehmen mit seinen rund 1500 Mitarbeitern 3,2 Millionen Quadratmeter Isolierglas und mehr als eine Millionen Quadratmeter Sicherheitsglas. Gleichzeitig stieg die Menge beschichteter Gläser auf 4,5 Millionen Quaratmeter (plus 2,3 Prozent). „Unsere positive Entwicklung ist das Resultat einer hervorragenden Gemeinschaftsleistung aller Führungskräfte und Mitarbeiter im Zusammenspiel mit klugen und mutigen Entscheidungen“, so Hermann Schüller, geschäftsführender Gesellschafter der Semco-Gruppe. „Der Glasmarkt konsolidiert sich zunehmend. Seit 2010 haben deutschlandweit über 70 Wettbewerber den Markt verlassen. Semco steht für Stabilität und Zuverlässigkeit, stetiges Wachstum, hohe Qualität und Innovation. Davon profitieren unsere Kunden und Mitarbeiter – gestern, heute und morgen“, so Schüller weiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/semco-gruppe-weiter-auf-wachstumskurs-344362.html