Selbstironie für Fortgeschrittene mit Komiker René Steinberg

gn Nordhorn. Wenn René Steinberg am Sonnabend, 14. April, 20 Uhr, die Bühne der Kornmühle betritt, soll kein Auge trocken bleiben. In seinem neuen Kabarettprogramm „Irres ist menschlich“ kommt die moderne Welt auf den Prüfstand: „Sie wird organisiert, rationalisiert, optimiert – aber wird sie auch menschlicher?“, fragt Steinberg.

Zu dem Programm heißt es: „Mutig, tief gehend, aber vor allem mit intelligentem Witz“ stellt der Komiker unter den Kabarettisten die entscheidenden Fragen: Was ist der Mensch? Was treibt ihn an? Warum kann er sich nicht merken, ob er jetzt das Bügeleisen ausgestöpselt hat? Wieso vergessen Männer ihre Frauen auf Autobahnraststätten? Wie oft fragt sich Angela Merkel, was sie überhaupt hier wollte? Steinberg erkennt: In einer Welt, die immer perfekter zu sein glaubt, ist gerade das Unperfekte unsere stärkste Kompetenz. Steinberg ist sich sicher: Menschen, die über sich selber lachen können, wählen keine populistischen Hetzer.“

René Steinberg ist vielen rein „stimmlich“ bestens bekannt. Seit über 15 Jahren macht er Satire, Glossen und Comedy im Radio. Legendär sind seine Stimmenimitationen auf WDR 2. Bei WDR 5 ist er seit zehn Jahren mit namhaften Kollegen für den satirischen „Schrägstrich“ zuständig und war Gastgeber und Moderator in diversen Liveshows der „Unterhaltung am Wochenende“. Zehntausende sahen ihn in den WDR Comedy-Touren unter dem Motto „Lachen Live“.

Mit seinem ersten Soloprogramm gewann er ab 2012 mehrere Kleinkunstpreise und war unter anderem nominiert beim Kleinkunstfestival der Wühlmäuse in Berlin. Mit seinem nun dritten Soloprogramm will Steinberg seinen ganz eigenen Stil weiter ausbauen: interaktiv, schnell, abwechslungsreich, menschenfreundlich und vor allem urkomisch. Das Publikum soll sich auf einen Abend freuen, an dem es viel über sich lernen, aber noch mehr über sich lachen kann.

Karten kosten im Vorverkauf 15,50 Euro (Abendkasse 17,50 Euro, GN-Card-Inhaber: 1,50 Euro Rabatt) und sind erhältlich auf www.gn-online.de und www.proticket.de, im GN-Verlagshaus am Coesfelder Hof 2, beim VVV Nordhorn, in Georgies CD- und LP-Laden sowie bei allen weiteren „ProTicket“-Vorverkaufsstellen .