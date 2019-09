Empfehlung - Selbsthilfe nach Krebs: Lebenserfahrung und Blick nach vorne

Nordhorn Mehr als 600 Menschen haben am vergangenen Wochenende in Magdeburg am Bundeskongress der Frauenselbsthilfe nach Krebs (FSH) teilgenommen, Deutschlands größter und ältester Krebs-Selbsthilfeorganisation. Neben den FSH-Mitgliedern war die Veranstaltung wie immer auch ein Anziehungspunkt für Onkologen, Psychoonkologen, Sozialarbeiter und Pflegende. Auch das Leitungsteam der Gruppe Nordhorn besuchte den einmal jährlich stattfindenden Kongress.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/selbsthilfe-nach-krebs-lebenserfahrung-und-blick-nach-vorne-316794.html