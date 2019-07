Empfehlung - Segelkunstflieger zeigen in Klausheide ihr Können

Nordhorn „Jetzt geht es los!“, ruft Moderator Christoph Talle – und in diesem Moment löst Segelkunstflug-Pilot Wolfgang Kasper hoch über den Köpfen der Zuschauer die Verbindung seines Gleiters zum Schleppflugzeug, gleichzeitig ertönt aus den aufgestellten Lautsprecherboxen der Klassiker „Take My Breath Away“. Der Song-Titel könnte passender nicht sein, denn wahrlich atemberaubend ist auch die Luftakrobatik, die der Flieger ohne Unterstützung eines Motors an den Himmel zeichnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/segelkunstflieger-zeigen-in-klausheide-ihr-koennen-307705.html