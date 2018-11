Empfehlung - Sechs Wochen Weihnachtsstimmung in Nordhorn

Nordhorn 50 Holzbuden stehen aufgebaut in der Nordhorner Innenstadt. Jerome Eilhoff befestigt die letzte Lichterkette an dem Getränkestand des Schaustellunternehmens, für das er arbeitet. Von Hektik keine Spur. Schon seit Montag entsteht Stück für Stück der Weihnachtsmarkt auf der Vechteinsel. „In diesem Jahr hatten die Schausteller mehr Zeit, sonst muss alles in drei Tagen stehen“, erklärt Kim Frischknecht, Veranstaltungskoordinatorin beim VVV. Die Beschicker der Stände hatten sich für diesen Winter gewünscht, den Weihnachtsmarkt früher zu starten als in den Jahren zuvor. Weil der Heiligabend und die anschließenden Feiertage mitten in der Woche liegen, hätten den Händlern sonst wichtige Tage für den gewünschten Umsatz gefehlt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/sechs-wochen-weihnachtsstimmung-in-nordhorn-267698.html