Sechs neue Mitglieder für die Nordhorner Jugendfeuerwehr

Sechs neue Mitglieder wurden in der vergangenen Woche in die Nordhorner Jugendfeuerwehr aufgenommen. Verabschiedet wurde hingegen Michael Woodcock, der sich 15 Jahre in der Führung der Jugendfeuerwehr engagiert hatte.