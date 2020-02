Sebastian Pufpaff gastiert mit „Wir nach“ im Nordhorner KTS

Nordhorn „Packen Sie die Sonnencreme ein, nehmen Sie ihre besten Vorurteile mit und lassen Sie uns auf eine Reise gehen. Wohin? In die Mitte des Humors, denn da entspringt der Sinn des Lebens: Lachen!“, so wird der Auftritt des Kabarettisten Sebastian Pufpaff im Nordhorner Konzert- und Theatersaal angekündigt. Er ist dort am Donnerstag, 19. März, zu sehen. Einlass ist dann um 19 Uhr, ab 20 Uhr startet das Programm mit dem Titel „Wir nach“.

Tickets gibt es online unter anderem bei eventim. Die Karten kosten 23 Euro, zuzüglich Gebühren.