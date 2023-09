© Tom Konjer

3,5 Tonnen Lebensmittel werden für die Tafel in Nordhorn und die beiden Ausgabestellen in Schüttorf und Wietmarschen täglich eingesammelt. Der Platz in den bisherigen Räumen am Gildehauser Weg wird dabei oft knapp und die Mitarbeitenden müssen Kisten hin- und herräumen, um ihre Arbeit machen zu können.Foto: T. Konjer