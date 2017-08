Empfehlung - Schwerer Unfall: Sechs Verletzte auf dem Gildehauser Weg

hi Nordhorn. Gegen 5.45 Uhr sind insgesamt drei Autos auf dem Gildehauser Weg in Nordhorn zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich etwa zwei Kilometer hinter der Auffahrt zur Nordhorner Ortsumgehung in Richtung Gildehaus. Nach ersten Angaben musste ein BMW verkehrsbedingt anhalten, ein VW dahinter kam noch rechtzeitig zum Stehen. Allerdings prallte ein darauf folgender Seat nahezu ungebremst in den VW Transporter. Der Kleinwagen wurde durch den Aufprall in den Seitenraum der Fahrbahn geschleudert. Drei Personen, die in dem Seat saßen, wurden Feuerwehrangaben zufolge schwer verletzt. Mit schwerem Gerät musste ein Mann aus dem Seat befreit werden. Die insgesamt sechs beteiligten Autoinsassen wurden vom Rettungsdienst betreut und ins Krankenhaus gebracht. Der Gildehauser Weg war etwa eine Stunde voll gesperrt. Mit sieben Fahrzeugen und 55 Kräften waren die Feuerwehren der Stadt Nordhorn vor Ort. Hinzu kommt ein Großaufgebot von Polizei und Rettungsdiensten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/schwerer-unfall-sechs-verletzte-auf-dem-gildehauser-weg-205320.html