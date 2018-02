„Schwalbennest“ muss Neubau weichen

Das Abendlokal „Schwalbennest“ an der Neuenhauser Straße in Nordhorn steht vor dem Abriss. Am 26. Mai wird Pächterin Renate Kolthof ein letztes Mal die Nachtschwärmer begrüßen. Schon bald soll an gleicher Stelle ein Neubau stehen.