Schuppen in Nordhorn steht in Flammen

Nordhorn. Zu einem Schuppenbrand ist die Feuerwehr Nordhorn in der Nacht zu Samstag um 3.10 Uhr an den Gildehauser Weg gerufen worden. Beim Eintreffen der Kameraden brannte der Garagenanbau auf der Rückseite eines Gebäudes in voller Ausdehnung. Der Schuppen stand voll mit Gegenständen, die dem Feuer zusätzliche Nahrung gaben. Die Feuerwehr ging unter Atemschutz gegen das Feuer vor und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude sowie auf die Garage verhindern. Die Brandursache ist aktuell unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde niemand. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/schuppen-in-nordhorn-steht-in-flammen-230906.html