Schuppen bei Wasserwerk in Nordhorn komplett ausgebrannt

Nordhorn. Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr Nordhorn. Sie wurde am Sonntag gegen 17.30 Uhr zum Klukkert-Hafen gerufen. In einem schwer zugänglichen Waldstück zwischen Hafenstraße, Augustastraße und Nordhorn-Almelo-Kanal stand ein Schuppen in hellen Flammen, die Rauchsäule war weithin sichtbar. Das Gelände gehört zum nahe gelegenen Wasserwerk der Nordhorner Versorgungsbetriebe (nvb).