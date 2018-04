Empfehlung - Schulbus fährt gegen Mauer – Keine Schüler an Bord

hi/sb Nordhorn. Auf der Fahrt von der Veldhauser Straße in Richtung Neuenhauser Straße ist am Freitag gegen 11 Uhr ein Kleinbus von der Pestalozzistraße abgekommen. Das Fahrzeug streifte ein Auto und fuhr über die Gegenfahrbahn und den Fußweg gegen eine Mauer, die dadurch stark beschädigt wurde. Der Fahrer, der allein an Bord war, wurde ins Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache liegen bislang keine gesicherten Informationen vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/schulbus-faehrt-gegen-mauer-keine-schueler-an-bord-233204.html