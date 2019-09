„Schützenkönig der Städtepartnerschaft“ Nordhorn – Malbork

Nordhorn Im Rahmen des regelmäßigen Bürgeraustausches wurden sie in Gastfamilien untergebracht. „Ein abwechslungsreiches Besuchsprogramm sorgte für viele fröhliche Stunden im Zeichen des europäischen Gedankens“, teilte die Stadt mit.

Nach der Begrüßung im Rathaus wurden die Gäste, die aus der etwa 1000 Kilometer entfernten Partnerstadt gekommen waren, von den gastgebenden Familien empfangen. Das gute Wochenendwetter sorgte für gute Stimmung. Das gesamte geplante Besuchsprogramm mit vielen Aktivitäten unter freiem Himmel konnte wie geplant umgesetzt werden.

So waren die Gäste zu einer Tagesfahrt nach Amsterdam eingeladen. In Nordhorn wurden verschiedene Unternehmungen angeboten: eine geführte Radtour durch die Wasserstadt, eine Fahrt mit den VVV-Vechtebooten sowie ein Tierpark-Besuch.

Vogelschießen auf dem Schützenplatz

Mit Unterstützung des Schützenvereins Bookholt konnte auch an einem Vogelschießen auf dem Schützenplatz angeboten werden. Aus dem spannenden Wettbewerb ging Krzysztof Leszczynski aus Malbork als „Städtepartnerschafts-Schützenkönig“ hervor.

Eine polnische Teilnehmerin meldete sich spontan für den Fünf-Kilometer-Lauf bei der Nordhorner Meile an, die am gleichen Wochenende stattfand. „Renata Tokarska hat unsere polnische Partnerstadt hervorragend vertreten und ein beachtliches Ergebnis erreicht“, freute sich Bürgermeister Thomas Berling. Tokarska belegte in ihrer Altersklasse den siebten Platz.

Gäste und Gastfamilien waren auch zu einer gemeinsamen Europafeier im Graffschafter Brauhaus eingeladen. Der Sonntag wurde von den Gastfamilien dann ganz individuell gestaltet.

Ein Wiedersehen könnte es bereits im nächsten Jahr geben: Zwar ist für 2020 keine Bürgerbegegnung geplant, allerdings werden Malbork und Nordhorn das 25-jährige Jubiläum ihrer Städtepartnerschaft feiern. Die Planungen dafür sind bereits angelaufen.