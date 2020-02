Empfehlung - Schülerfirmen bereiten junge Leute auf Berufsalltag vor

Nordhorn Konzepte entwickeln, Aufgaben verteilen, Buch führen – eine eigene Firma zu leiten macht eine ganze Menge Arbeit. Für einige Schüler aus der Grafschaft und dem Emsland ist das jedoch Schulalltag. In ihren Schülerfirmen dürfen sie ihre Ideen verwirklichen und Verantwortung übernehmen. Meist in der Schulzeit und unter der Aufsicht eines Lehrers vermarkten die Junior-Unternehmer ihre Produkte und Dienstleistungen. Auf der Schülerfirmenmesse im NINO-Hochbau in Nordhorn hatten am Mittwochmorgen 25 Schülerfirmen und fast 500 Jugendliche nun die Gelegenheit, ihre Projekte vorzustellen, sich Tipps zu holen und sich zu vernetzen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/schuelerfirmen-bereiten-junge-leute-auf-berufsalltag-vor-344938.html