Schülerfirma der Vechtetalschule spendet an die Tafel

Nordhorn Seit 14 Jahren betreibt die Schülerfirma der Vechtetalschule mit den Klassen der Abschlussstufe an fünf Tagen in der Woche einen schulischen Kiosk und bereitet Frühstück für Geburtstage und Caterings zu. Die Schüler durchlaufen die vorgeschriebene Hygieneschulung, erledigen Einkauf, Lagerhaltung, Verkauf und Buchhaltung so selbstständig wie möglich. Der sich monatlich treffende „Aufsichtsrat“ hat vor einem halben Jahr beschlossen, einen großen Teil des Gewinns zu spenden. Recht schnell fiel die Wahl auf die Nordhorner Tafel. In einem Vorgespräch haben Uschi und Wolfgang Vox über die Arbeit der Tafel berichtet. Am vergangenen Mittwoch wurden von den Schülern mit den begleitenden Lehrkräften Anne Kupsch und Thomas Arnold alle Räumlichkeiten der Tafel besichtigt und im Anschluss der Spendenscheck über 750 Euro an Wolfgang Vox, den Vorsitzenden der Tafel e.V., und Uschi Vox (Rechnungsführerin) übergeben.