Empfehlung - Schüler sollen mit digitalem Lernen begeistert werden

Nordhorn In der Oberschule Deegfeld herrscht am Donnerstagvormittag Stille. Der Grund: Die Schüler haben frei und die Lehrer drücken heute die Schulbank. Im Rahmen des Präventionsprojektes „Immer online – nie mehr allein?“ nimmt das rund 60-köpfige Lehrerkollegium am „Lehrer-Digi-Camp“ teil. In diesem Projekt sollen sie neue Impulse für einen zeitgemäßen Unterricht, aber auch für einen bewussten und gesunden Umgang mit digitalen Medien bekommen. Grundgedanke ist die Stärkung der Medienkompetenz sowohl der Schüler als auch der Lehrenden. Getragen wird das Projekt von der Krankenkasse Barmer und dem TÜV Rheinland. Die Umsetzung erfolgt durch das „Social Impact Start-up“-Unternehmen „BG3000“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/schueler-sollen-mit-digitalem-lernen-begeistert-werden-320211.html