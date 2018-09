Schüler fahren mit dem Job-Bus zur Berufserkundung

Es dröhnt, knirscht und Späne schaben an der Scheibe entlang, wenn eine CNC-Fräsmaschine sich durch Metall frisst. So hört sich der Arbeitsplatz eines Zerspanungsmechanikers an. Das lässt sich in den Ferien erleben, wenn die Job-Busse auf Tour gehen.