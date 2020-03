Empfehlung - Schüler erkunden Lebensraum Wald

Nordhorn Raus aus der Schule, rein in den Wald – unter diesem Motto haben kürzlich Schülerinnen und Schülerinnen eines Biologie-Leistungskurses des Gymnasiums Nordhorn die Wälder rund um das Naturschutzgebiet Tillenberge erkundet. „Im Unterricht spielt im Jahrgang 12 auch der Wald eine Rolle. Durch die Exkursion bekommen wir einen praktischen Einblick in diesen Lebensraum und erfahren gleichzeitig auch etwas über die Heidelandschaft in Tillenberge“, erzählt Biologielehrerin Susanne Munk, die ihre Schülerinnen und Schüler begleitet hat. Vom Parkplatz an der Emsbürener Straße ging es trotz des Regens zunächst auf den ausgewiesenen Wegen durch die Heide, die als Bestandteil der kulturhistorischen Landschaft bis heute durch Schafbeweidung erhalten wird – davon profitieren auch die Wacholderbüsche, die rechts und links des Weges immer wieder auftauchen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/schueler-erkunden-lebensraum-wald-347521.html