Schüler erforschen auf Messe „arbeitswelten“ die Berufswelt

Hunderte von Schülern aus Grafschafter Schulen haben sich am Donnerstag in der Alten Weberei auf Erkundungstour in die Berufswelt gemacht. Bei der Messe „arbeitswelten“ konnten sie sich einen Überblick über Ausbildungsangebote in der Region verschaffen.