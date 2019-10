Empfehlung - Schüler aus Polen und Nordhorn erkunden Gedenkstätte

Nordhorn/Esterwegen Wirklich viel zu sehen gibt es nicht auf dem Gelände der Gedenkstätte Esterwegen: Besucherwege, gesäumt von Stahlstelen in der rostigen Patina der Vergänglichkeit, führen vom Eingangsbereich hinaus auf die Lagerstraße, verdunkelt vom Schatten alter Bäume. Die Gefangenbaracken stehen nicht mehr: An ihrer Stelle erinnert nun hoch gewachsenes Buschwerk an die Grundrisse der Lagerunterkünfte. Ein beklemmendes Gefühl beschleicht die 30 Schüler aus Nordhorn und Polen, die das ehemalige NS-Konzentrations- und Kriegsgefangenenlager an diesem grauen Herbsttag unter dem von schweren Regenwolken verhangenen Himmel des Emslands erkunden. Schwer vorstellbar für die jungen Leute, welches Grauen sich von 1933 bis 1945 hier abgespielt hat – doch die Atmosphäre passt zur Beklemmung des Ortes.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/schueler-aus-polen-und-nordhorn-erkunden-gedenkstaette-322982.html