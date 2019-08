Empfehlung - Schottischer Sport-Spaß bei „4. Grafschafter Highland Games“

Nordhorn Diesen Tag in Nordhorn-Brandlecht wird Simon aus Glehn bei Mönchengladbach so schnell nicht vergessen. Dass seine Freunde und er am Samstag drei von insgesamt elf Mannschaften für den Clan-Wettbewerb der „4. Grafschafter Highland Games“ stellen werden, erfuhr der junge Mann nämlich erst am Samstagmorgen bei der Anreise. „Das ist mein Junggesellenabschied“, freut sich der Bräutigam in spe. „Ich habe zwar schon einige Highland Games als Zuschauer besucht, aber mitgemacht habe ich noch nie. Das ist eine tolle Überraschung!“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/schottischer-sport-spass-bei-4-grafschafter-highland-games-312512.html