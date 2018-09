Empfehlung - Schöpfungswoche mahnt: „Die Welt ist ein Geschenk Gottes“

Nordhorn „Du hast uns deine Welt geschenkt“, singen die kleinen und großen Christen unter freiem Himmel. Nicht in der Kirche, sondern auf einer Wiese im Tierpark haben die Mitglieder der katholischen Stadtpfarrei St. Augustinus am Sonnabend einen Familiengottesdienst und gleichzeitig den Beginn der Schöpfungswoche gefeiert. Ein Orgelkonzert am Samstagabend sowie eine Kräuter-Radtour am Sonntagnachmittag vervollständigten das Auftakt-Wochenende.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/schoepfungswoche-mahnt-die-welt-ist-ein-geschenk-gottes-250688.html