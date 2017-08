Empfehlung - Schmuckstücke auf dem Flugplatz

hi Nordhorn. Der Flugbetrieb in der Grafschaft war rege, denn bestes Flugwetter herrschte am Wochenende über Nordhorn. Passend dazu präsentierten sich die Vereine und Hobbyflieger am Samstag und Sonntag beim Tag der offenen Tür am Flugplatz Nordhorn-Lingen in Klausheide. Vom liebevoll in Schuss gehaltenen Doppeldecker bis zum modernen Ultraleichtflieger. Die Auswahl der der Flugzeuge in Nordhorn ist facettenreich. Interessierte durften Blicke in die Cockpits werfen oder selbst bei Rundflügen in die Luft steigen. Erste eigene Start und Landeübungen waren im Simulator der Flugschule möglich. Wer will, der kann in Nordhorn selbst die Pilotenlizenz erwerben. Die Zahl der Flugschüler ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, berichtet Jesco Gravemeier von der Vereinigung Aktiver Piloten. Der Traum vom Fliegen, er scheint für die Grafschafter verlockend zu sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/schmuckstuecke-auf-dem-flugplatz-205247.html