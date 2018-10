Empfehlung - Schlussspurt zur Kirmeseröffnung in Nordhorn

Nordhorn „King of the thrilling rides“ – Der selbsternannte „König der aufregenden Fahrten“ schiebt sich am Dienstagmittag mit seinem Sattelzug am VVV-Turm vorbei und biegt auf das Neumarkt-Gelände ein. So steht es zumindest auf dem Lastwagen von Manuel Zinnecker, der zur diesjährigen Herbstkirmes ein Fahrgeschäft mit Superhelden-Motto beisteuert. Das Plätzchen hierfür hat Nordhorns Ordnungsamtsleiter Hans-Günther Tschech schon am Sonntagmorgen eingezeichnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/schlussspurt-zur-kirmeseroeffnung-in-nordhorn-262443.html